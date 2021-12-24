На вихідні автобуси у Києві курсуватимуть по-новому – список

Зміни відбудуться 25 та 26 грудня. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на ці вихідні 25 та 26 грудня змінять маршрути ряд автобусів через проведення продовольчих ярмарків.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Ярмарки заплановані на вулицях Сержа Лифаря, Голосіївській, Героїв Севастополя, Йорданській та Татарській.

25 грудня буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 39, 61, 98 та тролейбусів № 34.

26 грудня буде змінено маршрут автобусів № 31.

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Як зміняться маршрути

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:

Автобус № 2: від вул. Булгакова до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за діючим маршрутом;

від вул. Булгакова до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за діючим маршрутом; Автобус № 61 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. "Троєщина";

по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. "Троєщина"; Автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6; Автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху;

в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху; Тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери; Автобус № 31 - від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючою трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

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