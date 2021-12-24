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Збій транспорту та затори: що відбувається на дорогах Києва (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 07:57
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Причиною збою в роботі громадського транспорту стали аварії і не тільки
У столиці вранці утворився транспортний колапс
У столиці вранці утворився транспортний колапс / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці 24 грудня затримується рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Тролейбуси

  • Затримується рух тролейбусів №94Н, 5, 7, 8, 17 на бульварі Шевченка – вул. Великій Васильківській через ДТП. На місце викликано поліцію.

Рух відновлено о 06:40, курсування з відхиленням від графіка.

  • Затримується рух тролейбусів №6, 18, 33 на вул. Вишгородська – вул. Мостицька з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
  • Затримується рух тролейбусів №12, 45 та виїзд із депо через Одеську площу по вул. Конєва – Глушкова у напрямку Виставкового центру з технічних причин.

На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 07:50 курсування з відхиленням від графіка.

Автобуси

  • Змінено рух автобусів №7 на Львівській площі через проведення ярмарку.

Рух організований за маршрутом Залізничний вокзал – вул. Бульварно-Кудрявська.

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Трамваї

Затримується рух трамваїв №28, 35 на вул. М. Кибальчича з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Затори у місті

Сьогодні вранці місто скували затори. З лівого на правий берег виїхати складно – "тягнучки" на всіх мостах у столиці. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.

Стоїть рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській та ін.

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На вулиці Богатирській, біля озера Куренівське, сталася доволі серйозна ДТП .

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Раніше ми писали:

  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
  • У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.

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