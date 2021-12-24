Збій у київському транспорті: чи штрафуватимуть за проїзд без квитка

Зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні картки

У столиці не штрафуватимуть за проїзд без квитка / Фото: Колаж: Сьогодні

У транспортному сервісі Києва 24 грудня стався збій. Поки що контролери не штрафуватимуть за проїзд без квитків.

Про це повідомляють у додатку "Київ Цифровий".

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Так, зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні картки у додатку "Київ Цифровий".

"Ми попередимо контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикру збій", – йдеться у повідомленні.

У додатку пояснили, що штрафувати поки що не будуть

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Як зараз сплатити за проїзд

У київському дата-центрі сталося НП. З технічних причин можливі збої при купівлі квитків у громадському транспорті.

Зараз можна скористатися лише квитками, які вже були придбані та сплатити за проїзд банківською картою безпосередньо на турнікеті.

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