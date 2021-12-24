Збій у київському транспорті: чи штрафуватимуть за проїзд без квитка

У транспортному сервісі Києва 24 грудня стався збій. Поки що контролери не штрафуватимуть за проїзд без квитків.
Про це повідомляють у додатку "Київ Цифровий".
Так, зараз неможливо купити QR-квиток або поповнити транспортні картки у додатку "Київ Цифровий".
Далі по темі
"Ми попередимо контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикру збій", – йдеться у повідомленні.
Як зараз сплатити за проїзд
У київському дата-центрі сталося НП. З технічних причин можливі збої при купівлі квитків у громадському транспорті.
Зараз можна скористатися лише квитками, які вже були придбані та сплатити за проїзд банківською картою безпосередньо на турнікеті.