На вихідних у Києві автобуси та тролейбуси поміняють рух – маршрути

Транспорт змінить маршрут 4 та 5 грудня / Колаж "Сьогодні"

4 та 5 грудня у Києві змінять маршрути деякі автобуси та тролейбуси. Все через продовольчі ярмарки, що пройдуть на вул. Сержа Лифаря, вул. Голосіївська, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданський та вул. Татарський.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Які автобуси та тролейбуси поміняють свої маршрути

Буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 39, 61, 98 та тролейбусів № 34. 5 грудня буде змінено маршрут автобусів №31.

Як їздитиме громадський транспорт

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) рух маршрутів буде організовано:

- автобус №2 від вул. Булгакова на просп. Відрадного за чинним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за чинним маршрутом;

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– автобус №61 трасою: вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісковська – вул. Милославська) – вул. Гродинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кібальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужно – зал. пл. "Троєщина";

– автобус № 98 трасою: вул. Радунська – вул. Будищанська вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

– автобус № 39 у напрямку вул. Ракетною трасою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку по трасі руху, що діє;

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– тролейбус № 34 трасою: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

– автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівській по діючій трасі, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі по трасі, що діє.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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