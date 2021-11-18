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Не дайте себе обдурити. Скільки коштує карта киянина та для кого вона безкоштовна

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 листопада, 14:39
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Оформити картку киянина можна у відділенні Ощадбанку, при цьому варто знати, чи потрібно за неї платити
Оформлення картки киянина відбувається через державний Ощадбанк.
Оформлення картки киянина відбувається через державний Ощадбанк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання оформлення картки киянина знову актуальне, адже після здорожчання проїзду у Києві до 20 гривень, картка допоможе значно зекономити. Оформити картку можна у будь-якому відділенні Ощадбанку.

Сайт "Сьогодні" розповідає, хто не повинен платити за оформлення.

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Плату стягнули з людини з інвалідністю

На сайті "Мінфін" киянка залишила відгук про неприємний інцидент під час оформлення картки. За її словами, 21 жовтня вона робила картку для свого чоловіка, який є інвалідом 2 групи.

"Мені сказали, що вона коштує 70,00 грн, я заплатила в касу гроші, а зараз тільки дізналася, що вона видається безкоштовно, як так??? А ці гроші перераховуються на якусь страхову компанію… чому співробітники Ощадбанку дурять? Я хочу повернути гроші!", – написала жінка.

У відповіді прийшли співробітники банку та вибачилися за інцидент. Вони пообіцяли "зробити все необхідне, щоб повернути кошти та недопустити повторення подібних випадків".

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Яка ціна картки киянина

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

Хто має право на пільги під час отримання

  • ветерани війни;
  • ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;
  • діти війни;
  • ветерани праці;
  • пенсіонери, особи з інвалідністю;
  • реабілітовані особи — пенсіонери;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;
  • багатодітні батьки;
  • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;
  • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;
  • учасники антитерористичної операції.

Хто може отримати?

  • всі кияни, зареєстровані у столиці,
  • вимушені переселенці із зони АТО,
  • всі, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України,
  • учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Як отримати?

Для цього слід подати відповідну заяву до Ощадбанку. До заяви треба додати такі документи:

  • паспорт громадянина України або документ, який його замінює;
  • довідку про надання реєстраційного номеру облікової картки платника податків,
  • документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (у разі наявності);
  • довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

Після оформлення заяви на отримання картки киянина у відділення Ощадбанку потрібно буде почекати, доки її привезуть до відділення. Це може зайняти до 14 днів. Потім можна прийти та отримати свою картку у відділенні банку.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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