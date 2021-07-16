"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила Мережу

Дівчина обурилася новими правилами і потрапила в скандал. Колаж "Сьогодні"
У Києві працівниця IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Катарсис".
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У соцмережі дівчина з ніком Анастасія Польських перепостила повідомлення про те, що з 16 липня української мови буде більше. Вона заявила, що це маразм і вона не переварює державну мову.
Коли її публікація викликала резонанс у Мережі, Анастастія відповіла, що не любить українську, бо вона звучить "бридко". Водночас зазначила, нібито "Платить податки в цю країну, на відміну від деяких".
Незабаром дівчина видалила публікацію, пояснивши це проханням хлопця. За її словами, він не хотів, щоб Анастасія "принижувалася перед хворими людьми".
Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися з ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.
Після всього цього замість вже традиційних вибачень українка написала "дякую за піар".
Нагадаємо, раніше в такий же скандал потрапила студентка з Харкова. Вона обурилася тим, що їй потрібно писати курсову роботу українською мовою.
Крім того, 18-річна жителька Ірпеня Київської області Діана Калеганова нецензурно висловилася про українську мову.
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