Не отримав кредит? У Києві хуліган вибив вікно в Ощадбанку

Чоловік намагався втекти з місця злочину, але охоронна служба спрацювала оперативно – його схопили і передали копам

Буйний киянин з невідомої причини проломив вітрину в Ощадбанку. Фото: колаж "Сьогодні"

Київським поліцейським передали чоловіка, який влаштував дебош біля відділення Ощадбанку в Дарницькому районі.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався на вулиці Алматинській, 56. Про порушника відомо, що йому 32 роки і його звуть Віталій. Однак причини його вчинку залишаються неясними.

Чим банк завинив перед затриманим – незрозуміло. Фото: facebook.com/KyivOperativ

"На що він розраховував, коли намагався втекти, також невідомо, бо миттєво був затриманий охороною "Статус", – відзначили в групі.

Судячи з виразу обличчя Віталія, він усвідомив свою неправоту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Хулігана передали співробітникам Нацполіціі.

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Нагадаємо, раніше цього самого року в Києві невідомі хулігани вчинили справжню атаку на потяги метрополітену, які слідували по відкритій частині червоної лінії підземки, й розбили скло в чотирьох вагонах.

А цього тижня під Києвом чоловік атакував автомобіль поліції – він пострибав на ньому і розбив лобове скло.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: