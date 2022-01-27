Неминуче! Ціни на проїзд у маршрутках Києва зростуть – експерти

Питання подорожчання проїзду у маршрутках Києва назріває давно / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи підніматимуть тарифи за проїзд у столичних маршрутках.

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Що кажуть у КМДА?

У КМДА нам повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх було вказано тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку та помітять змінений тариф, то це вважатиметься порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – пояснили у КМДА.

Подорожчання маршруток неминуче?

Експерти кажуть, що питання подорожчання проїзду в маршрутках Києва назріває давно.

"Перевізники його стримують як можуть, але це більше схоже на те, як намагатися утримати слона за ногу. Все дорожчає в ціні, а жодної індексації немає, зокрема зарплат у пасажирів. Думаю, що подорожчання проїзду маршрутками – це неминучий крок. Але перевізникам доведеться узгодити нові розцінки з київською мерією", – розповів сайту "Сьогодні" голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він вважає, що тариф у маршрутках має бути єдиним. І у цьому питанні перевізники мають зійтись із керівництвом міста.

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"Перевізники мають бути на рівних умовах – і комунальні, й приватні. Все має бути обґрунтовано та прораховано, а також економічно доцільно. Наприклад, є маршрути, де високий пасажиропотік, а є маршрути, де мало пасажирів. Потрібно обов'язково брати це до уваги" , – зазначає Олексій Павленко.

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