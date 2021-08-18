Нервові водії, відмітини на асфальті і строєм у туалет: усе про репетицію параду до Дня Незалежності

На Хрещатику пройшла репетиція військового параду / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері в середу, 18 серпня, відбулася перша репетиція святкового параду до Дня Незалежності. Як проходила підготовка до параду, чому нервували водії та закулісся передпарадного Хрещатика – у репортажі кореспондента "Сьогодні" з місця подій.

Перекриті дороги і нервові водії

Приготування почалися ще вдень – до центру міста прямували колони військової техніки і автобуси з військовими і поліцейськими.

У небі групами летіли літаки.

Транспорт, який не має відношення до параду, не міг проїхати на близько десятка вулиць – зокрема, Жилянську, Чорновола та проспект Перемоги. І деякі водії помітно нервували, а дехто і нецензурно скандалив. Як, наприклад чоловік, який з сім'єю нібито запізнювався на потяг. Його так і не пропустили.

Обережно! Ненормативна лексика.

Репетиція на Хрещатику

Хрещатиком пыд час репетиції проїжджали колони різноманітної військової техніки: танки, БТР, ППО та інша.

Загалом у підготовчому параді взяли участь кілька сотень одиниць бойової техніки.



З неба спускалися парашутисти.

Під час репетиції на Хрещатику також не обійшлося без пригод з нервовими водіями. Якийсь чоловік почав розмахувати перед поліцейськими зброєю, його відразу затримали.

Поліцейські також репетирували 18 серпня своє проходження головною вулицею столиці на параді.

Жінки-військові марширували на репетиції параду в середу в берцях, а не на підборах, через які раніше розгорівся скандал.

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Марширують жінки-військові / Фото: Сьогодні

За лаштунками підготовчого параду

Глядачів традиційно було багато і на репетиції параду, зацікавилися військовим дійством навіть черниці.

Репетиція параду зацікавила багатьох киян і гостей столиці / Фото: Сьогодні

А чоловіки східної зовнішності намагалися сфотографуватися на тлі колони жінок-поліцейських.

Колона жінок-поліцейських / Фото: Сьогодні

Тим часом військові відпочивали просто на тротуарах, разом зі службовими вівчарками, що також брали участь у репетиції параду.

Військові відпочивають зі службовими вівчарками / Фото: Сьогодні

А поїли змучених тварин прямо з бака машини з написом "Вода питна".

На головній вулиці для учасників параду встановили біотуалети. До речі, ходили туди військові строєм.

У туалет учасники парада ходили строєм / Фото: Сьогодні

Наслідки репетиції

Як завжди, від парадів найбільше страждає асфальт головної вулиці. Не обійшлося без відмітин на Хрещатику і цього разу.

Ось фото покриття до проходження військової техніки:

Дорога на Хрещатику до проїзду техніки / Фото: Сьогодні

А це вже після. На асфальті чітко видні білі смуги – там де гусениці зчесали верхній шар.

Відмітини на асфальті після репетиції / Фото: Сьогодні

Заплановано, що в нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. 24 серпня Хрещатиком пройдуть/пролетять три колони – піша, повітряна і механізована.

Крім сьогоднішньої проведуть ще дві репетиції – 20 і 22 серпня, – під час яких з 15:30 до 1:15 буде тимчасово обмежено рух і змінено маршрути громадського транспорту.