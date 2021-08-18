Нервные водители, отметины на асфальте и строем в туалет: все о репетиции парада ко Дню Независимости

На Крещатике прошла репетиция военного парада / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве вечером в среду, 18 августа, прошла первая репетиция праздничного парада ко Дню Независимости. Как проходила подготовка к параду, почему нервничали водители и закулисье предпарадного Крещатика – в репортаже корреспондента "Сегодня" с места событий.
Перекрытые дороги и нервные водители
Приготовления начались еще днем – к центру города направлялись колонны военной техники и автобусы с военными и полицейскими.
В небе группами летели самолеты.
Транспорт, не имеющий отношения к параду не мог проехать на около десятка улиц – в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы. И некоторые водители заметно нервничали, а кое-кто и нецензурно скандалил. Как, к примеру мужчина, который с семьей якобы опаздывал на поезд, но его так и не пропустили.
Осторожно! Ненормативная лексика.
Репетиция на Крещатике
По Крещатику в ходе репетиции проезжали колонны всевозможной военной техники: танки, БТР, ПВО и другие.
Всего в подготовительном параде приняли участие несколько сотен единиц боевой техники.
С неба спускались парашютисты.
Во время репетиции на Крещатике также не обошлось без происшествий с нервными водителями. Какой-то мужчина начал размахивать перед полицейскими оружием, его тут же задержали.
Полицейские также репетировали 18 августа свое прохождение по главной улице столицы на параде.
Закулисье подготовительного парада
Зрителей традиционно было много и на репетиции парада, заинтересовались военным действом даже монахини.
А мужчины восточной внешности пытались сфотографироваться на фоне колонны женщин-полицейских.
Тем временем военные отдыхали прямо на тротуарах, вместе со служебными овчарками, также принимавшими участие в репетиции парада.
А поили измученных животных прямо из бака машины с надписью "Вода питна".
Последствия репетиции
Как обычно, от парадов больше всего страдает асфальт главной улицы. Не обошлось без отметин на Крещатике и в этот раз.
Вот фото покрытия до прохождения военной техники:
А это уже после. На асфальте четко видные белые полосы – там где гусеницы счесали верхний слой.
Запланировано, что в нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. 24 августа по Крещатику пройдут/пролетят три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Помимо сегодняшней проведут еще две репетиции – 20 и 22 августа, – во время которых с 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.