Новорічні канікули. Як працюватиме "Київводоканал"

"Київводоканал" повідомив, як працюватиме на свята / Фото: Колаж: Сьогодні

У компанії "Київводоканал" розповіли, як будуть працювати на зимові свята. Але навіть у свята "Київводоканал" забезпечуватиме місто чистою питною водою та безперебійним водовідведенням.

Про це пише прес-служба ПАТ "АК "Київводоканал".

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Фахівці центрів обслуговування споживачів відпочиватимуть у понеділок, 27 грудня.

"Також звертаємо увагу, що з 1 по 9 січня в наших ЦОСах триватиме оновлення інформації та закриття розрахункового періоду. В цей час наші фахівці не працюватимуть зі споживачами, і онлайн консультації будуть недоступними. Звертайтесь до нас дистанційно з 10 січня у будь-який робочий день, і ми радо вам допоможемо", – йдеться у повідомленні.

Про зникнення води або витік можна повідомляти диспетчерам навіть у вихідні та святкові дні будь-якої доби за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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У компанії також нагадали, що "Київводоканал" займається лише холодним водопостачанням та водовідведенням, з стосовно гарячої води слід звертатися до КП "Київтеплоенерго".

Для киян подорожчає вода

НКРЕКП скоригувала тариф на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни. Зокрема й для столиці.

"22 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" та встановити Товариству тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн/м³ з ПДВ" , – йдеться у повідомленні.

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Вартість тарифу

Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме загалом 30,38 грн за 1 м³ (зокрема ПДВ 5,06 грн), з них:

централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.

Витрати на середньостатистичну родину з 3 осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води, піднімуться на 32,50 грн.

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