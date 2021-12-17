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Озеро у дворі: у Києві на Оболоні прорвало трубу (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 15:51
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Як виявилося, без води залишилася ціла багатоповерхівка

У Києві на Оболоні сталося НП. Біля стадіону "Єдність" стався прорив труби та залило весь житловий двір.

Про це повідомляє KIEVMAP у Telegram.

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"Аварійка вже на місці. Де порив – не зрозуміло", – пишуть у Мережі.

Що кажуть комунальники

Як повідомили у "Київводоканалі" сайту "Сьогодні", є пошкодження на Героїв Сталінграда, 39 на магістралі Д-300.

"Виток локалізований, розмита частина огороджена. Без води залишився будинок по Героїв Сталінграда №39-а", – відповіли комунальники.

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити :

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  • оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
  • зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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