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Черговий провал! Прорив труби знову розірвав асфальт у Києві (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 листопада, 19:25
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Прорив стався на вулиці Срібнокільській, аварію ліквідовують фахівці
В Києві знову прорвало трубу.
В Києві знову прорвало трубу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову прорвало трубу, унаслідок чого провалився асфальт, а вулиці затопило. До того ж, довелося перекрити рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

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Прорив стався на вулиці Срібнокільській о 13:50 на магістралі діаметром 300 мм.

"Наразі на місці працюють ремонтні бригади "Київводоканалу" для усунення пошкодження. Перекрито рух транспорту двома смугами, одна смуга – вільна", – йдеться в повідомленні.

Водопостачання споживачів не припинялось.

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Днями був ще один прорив

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

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На розі бульвару Алішера Навої та бульвару Перова стався витік з колодязя. Після того як витік був локалізований, утворився провал на проїжджій частині.

"Прорвало трубу діаметром 200 мм. Провал засипали, асфальтування виконуватиме ДЕУ Дніпровського р-ну. Огороджено, частково обмежено рух транспорту. Необхідно очистити камеру для ліквідації пошкодження", – сказали у "Київводоканалі".

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

  • оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
  • зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

Раніше ми писали:

У Києві 14 жовтня, прорвало водопровід на вулиці Юрія Литвинського, 65. У результаті каламутна рідина заповнила проїжджу частину, з десяток авто по колеса виявилися в бруді.

У Києві 29 жовтня на вулиці Скляренка стався прорив теплотраси. Очевидці зафіксували НП на камеру.

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