Черговий провал! Прорив труби знову розірвав асфальт у Києві (відео)

У Києві знову прорвало трубу, унаслідок чого провалився асфальт, а вулиці затопило. До того ж, довелося перекрити рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".
Прорив стався на вулиці Срібнокільській о 13:50 на магістралі діаметром 300 мм.
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"Наразі на місці працюють ремонтні бригади "Київводоканалу" для усунення пошкодження. Перекрито рух транспорту двома смугами, одна смуга – вільна", – йдеться в повідомленні.
Водопостачання споживачів не припинялось.
Днями був ще один прорив
У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.
Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.
На розі бульвару Алішера Навої та бульвару Перова стався витік з колодязя. Після того як витік був локалізований, утворився провал на проїжджій частині.
"Прорвало трубу діаметром 200 мм. Провал засипали, асфальтування виконуватиме ДЕУ Дніпровського р-ну. Огороджено, частково обмежено рух транспорту. Необхідно очистити камеру для ліквідації пошкодження", – сказали у "Київводоканалі".
Що робити, якщо у прорвало воду
У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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