Оболонь пливе. У Києві затопило цілу вулицю (фото, відео)

У столиці прорив трубопроводу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві ввечері 13 червня сталася НП на дорозі. На вулиці Зої Гайдай прорвало трубу. Внаслідок цього машини тонуть прямо на проїжджій частині.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

У місцевих Telegram-каналах опублікували фото та відео, як на вулиці Зої Гайдай великий порив води на дорозі.

У "Київводоканалі" підтверджують, що прорвало їхню комунікацію на столичній Оболоні.

"Наразі наші аварійні служби локалізують прорив", – повідомили сайту "Сьогодні" у "Київводоканалі".

Пізніше стало відомо, що витік локалізовано.

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"Роботи виконуємо власними силами, витік локалізовано, всі абоненти з водою", – додали на підприємстві.

На дорозі у Києві авто "пішло" під землю

8 лютого у Києві на вулиці Миропільській автомобіль провалився та застряг у ямі. Внаслідок цього машину евакуювали.

Як з'ясувалося, на вулиці Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці через ймовірний прорив магістралі машина переднім та заднім лівими колесами провалилася та застрягла в ямі.

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Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Роботи з ліквідації НП тривали близько двох годин. Було залучено п'ять рятувальників "Київської служби порятунку" та одну одиницю техніки.

Раніше ми розповідали, що у Києві КрАЗ, навантажений піском, застряг у ямі на проспекті Правди.