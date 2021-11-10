Черга в крематорії та дистанційка. Що відбувається з СОVID-19 у Києві

Місто майже два роки бореться із пандемією / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввели жорсткий локдаун. Його особливість у тому, що він лише для тих, хто не вакцинувався. "Сьогодні" зібрав останню інформацію щодо захворюваності та вакцинації у столиці.

Що із захворюваністю

У Києві всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1 740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73).

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За час пандемії одужали 236 151 чоловік (за добу – 975).

Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіло – 9 209 чоловік.

Що із вакцинацією

Одну дозу вакцини у Києві отримали 1 млн 415 тис. 179 чоловік (47,94%). Дві дози отримали – 1 млн 123 тис. (38,04%).

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Загальна кількість введених доз – 2 млн. 538 тис. 179. Загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

45,8% киян отримали вакцину Pfizer/BioNTech – вона найпопулярніша на сьогодні.

Статистика використання вакцин у Києві у відсотках / Фото: Міністерство фінансів України

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Школярі продовжать навчатися дистанційно?

Збільшується кількість хворих на коронавірус дітей. Тому наступного тижня учні за парти не повернутися та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення...", – сказав Віталій Кличко.

За його словами, у приймальні столичних лікарень та крематорії стоять черги.

"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", – наголосив мер.

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