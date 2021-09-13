Небезпечні маневри на дорозі. У Києві водій таксі дивом не влаштував ДТП (відео)

Водій таксі влаштував "танці" на дорозі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві відбувся інцидент на дорозі. Пасажири сусіднього автомобіля зняли на камеру неадекватні маневри водія служби таксі Bolt.
Ролик опублікувала Magnolia TV в Telegram.
"Чого тільки не побачиш на столичних дорогах", – написали в Мережі.
Там видно номери. В патрульній поліції Києва обіцяють перевірити водія.
"Останній раз водія на авто з такими номерними знаками притягували до відповідальності 30 серпня цього року", – говорять в поліції "Сьогодні".
Патрульні додають, що з'ясовують, коли було знято відео. Там не виключають, що воно від 30 серпня, але тільки зараз його виклали в Мережу.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
В Україні теж досить часто відбуваються ДТП. Найпоширеніші причини це:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.