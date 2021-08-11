Організаторів дріфту на Софійській площі покарають фінансово – МКІП

У міністерстві обурені поведінкою гонщиків. Фото: колаж "Сьогодні"

У МКІП підготують зміни до законів, щоб запобігти повторенню історії з дрифтом на Софійській площі. Будь-які зйомки в буферній зоні неприпустимі.

Про це в прямому ефірі телеканалу "Украіна24" сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Я думаю, що на цьому ця історія не закінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а знущанням над центром історичним Києва. Все це відбувалося в буферній зоні, без будь-якого погодження ні з заповідником, ні з міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині, а саме підготуємо зміни до законів, згідно з якими такі дії в буферних зонах повинні узгоджуватися відповідно до заповідником і міністерством", – говорить Ткаченко.

За його словами, організаторів ралі потрібно покарати фінансово.

"Я думаю, це стосується саме цієї компанії. А по-друге, відповідальність за це, на наш погляд, лежить на КМДА. Тому цими діями, миттям протягом двох днів площі, вони не повинні відбутися, а повинно бути безпосередньо пряме чітке фінансове покарання", – сказав міністр.

На питання чи можна з дозволом проводити такі зйомки в Києві він відповів, що все залежить від умов.

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"Такі зйомки відбуваються і в європейських столицях в центрі, але у відповідності з усіма дозволами і чіткими параметрами, що, де, коли, як знімається, в якому масштабі. Але такого роду ралі, як на Софійській площі, неприпустимі при будь-яких умовах", – додав він.

Що сталося раніше

На Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому влаштували гонки два спортивні автомобілі. Рев моторів було чути у всіх прилеглих кварталах.

Жителів столиці здивувало, що гонки влаштували на вже розбитій плитці Софійської площі, що не ремонтувалася багато років.

Дозвіл на проведення дріфту в буферній зоні ЮНЕСКО, як виявилося, не давав ніхто.

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