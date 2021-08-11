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Туреччина і Греція. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки для українців

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
11 серпня, 16:00
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Тільки в липні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 млн 167 тис. 994 пасажирів
Термінал столичного аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"
Термінал столичного аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки, куди літають українці. За даними прес-служби підприємства, за сім місяців цього року з аеропорту вирушили в подорож 4 564 938 пасажирів (з них 2 512 066 – пасажири регулярних рейсів 2 052 872 – нерегулярних).

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У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, кількість пасажирів збільшилась на 60%.

"Найбільш популярні міжнародні напрямки серед пасажирів – відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, Греція. Так, сумарно частка подорожуючих в ці країни склала 51% від загальної кількості відправлених пасажирів з аеропорту Бориспіль", – зазначають на підприємстві.

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Найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

  • Анталія
  • Шарм-ель-шейх
  • Стамбул
  • Даламан
  • Тіват
  • Бодрум
  • Хургада
  • Одеса
  • Тель Авів
  • Іракліон

Пасажиропотік в "Борисполі"

Тільки в липні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 млн 167 тис. 994 пасажирів (з них 735 тис. 640 – пасажири регулярних рейсів, 432 тис. 354 – нерегулярних).

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З огляду на, що літо ще не закінчилося, а для туристів після карантину стають доступними польоти в інші країни, в аеропорту закликають користуватися їх послугами.

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