"Нацкорпус" протестує під Офісом президента – онлайн-трансляція

Представники нацкорпуса зібралися на протест. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні, 14 серпня, на мітинг під Офіс президента вийшли націоналісти під гаслом "Зупинимо капітуляцію!". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на протест прийшли кілька тисяч осіб.
Дивіться пряму трансляцію з місця подій:
Так, раніше по всій центральній площі групами були розкидані представники нацкорпусу й "Азова", які збиралися в колону.
Поки націоналісти йшли мітингувати, в центрі готувалися до перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат" та до інших силових змагань.
Націоналісти вийшли на мітинг не вперше
Нагадаємо, що це вже не перша подібна акція. Раніше на Майдані в столиці націоналісти запалили фаєри і заспівали гімн України у межах акції "Російську агентуру – геть з України!".
Активісти хотіли передати свої вимоги до президента. Під ОП тоді зібралося близько 100 осіб, вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".
Раніше ми писали, що:
- жіночий марш в Києві спробували зірвати націоналісти
- в Одесі проходив жіночий марш, який радикали намагалися зірвати