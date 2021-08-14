"Нацкорпус" протестує під Офісом президента – онлайн-трансляція

Представники нацкорпуса зібралися на протест. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 серпня, на мітинг під Офіс президента вийшли націоналісти під гаслом "Зупинимо капітуляцію!". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на протест прийшли кілька тисяч осіб.

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Так, раніше по всій центральній площі групами були розкидані представники нацкорпусу й "Азова", які збиралися в колону.

Нацкорпус збирається йти на мітинг. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Поки націоналісти йшли мітингувати, в центрі готувалися до перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат" та до інших силових змагань.

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Підготовка до змагань на Хрещатику. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Націоналісти вийшли на мітинг не вперше

Нагадаємо, що це вже не перша подібна акція. Раніше на Майдані в столиці націоналісти запалили фаєри і заспівали гімн України у межах акції "Російську агентуру – геть з України!".

Активісти хотіли передати свої вимоги до президента. Під ОП тоді зібралося близько 100 осіб, вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".

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