Від Дніпровських веж до залізничного вокзалу. Чому недобудови Києва ще не завершили

Об'єкти у столиці, які досі не добудували. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві є кілька архітектурних об'єктів, які на сьогодні досі перебувають у стадії напівготовності.

Чому недобудови столиці залишилися у нереалізованому стані – пише "НВ".

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Дніпровські вежі

Дніпровські вежі на Троєщині мали стати найвищими будинками Києва. Будівництво почалося 1999 року, а припинилося 2003-2005 років. Хмарочоси мали ввести в експлуатацію ще 2002 року, а частину житлової площі хотіли віддати 450 військовослужбовцям.

В результаті 2003 року будівництво призупинилося, а 2005 року — припинилося повністю через банкрутство корпорації УкрАзіяБуд, яка виступала генеральним підрядником об'єкта.

У 2014 році недобудови передали на баланс Національної гвардії, а у 2019 році ТОВ "Житлоекономія" вирішило, що продовжувати будівництво економічно недоцільно.

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Дніпровські вежі. Фото: Wikipedia

Корпус університету театру, кіно та телебачення на Львівській площі

Ще 1973 року було ухвалено рішення про будівництво нового навчального корпусу театрального інституту імені Карпенка-Карого.

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Будівництво нового театрального корпусу мало стати частиною масштабного проєкту реконструкції Львівської площі, запланованої ще на початку 1970-х років.

Корпус почали будувати 1986 року, але вже на початку 1990-х коштів не вистачило і будівництво зупинили. Зазначається, що на початку 2000-х Мінкульт знайшов інвестора, проте роботи так і не розпочалися через проблеми з орендою земельних ділянок.

Корпус університету театру, кіно та телебачення. Фото: Карта Реновації

Sky Towers

Цей багатофункціональний комплекс має стати найвищим в Україні та Східній Європі — 41 поверх та 214 метрів.

У 2010 році об'єкт внесли до списку обов'язкових для підготовки до Євро-2012, проте вже того року на будівництві затримали нелегальних працівників країн Центральної Азії.

У 2014 році було збудовано 20 поверхів і остаточно будівництво зупинилося у 2015 році.

Sky Towers. Фото: Олег Бакунін/Wikimapia

Дарницький залізничний вокзал

2004 року почали будувати новий Дарницький залізничний вокзал. Проєкт мав значно посилити пасажиромісткість вокзалу та покращити інфраструктуру району.

Вже понад 15 років будівля розташована поруч із заміським Дарницьким вокзалом у стані залізобетонних каркасів.

Дарницький залізничний вокзал. Фото: Wikipedia

Опіковий центр на Троєщині

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року вирішили створити опіковий центр. У 1990 році стартувало будівництво і центр був розрахований на 160 місць, ще 400 – у хірургічному корпусі та 440 – у терапевтичному. Зрештою 1998 року будівництво зупинилося без консервації.

Будівлю хотіли добудувати 2008-го, а потім 2011 року, та цього не сталося.

Опіковий центр на Троєщині. Фото: "Інформатор"

Будинок культури на Виноградарі

1989 року на Виноградарі почали будувати великий Будинок культури, та вже 1992 року будівництво зупинилося. Офіційною причиною називають помилку у проєктуванні фундаменту.

Будинок культури на Виноградарі. Фото: Семен Широчин/Facebook

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