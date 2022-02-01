От Днепровских башен до ж/д вокзала. Почему недострои Киева еще не завершили

Объекты в столице, которые до сих пор не достроили. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве есть несколько архитектурных объектов, которые на сегодняшний день до сих пор находятся на стадии полуготовности.

Почему недостройки столицы остались в нереализованном состоянии – пишет "НВ".

Реклама

Днепровские башни

Днепровские башни на Троещине должны были стать самыми высокими зданиями Киева. Строительство началось в 1999 году, а прекратилось в 2003−2005 годы. Небоскребы должны были ввести в эксплуатацию еще в 2002 году, а часть жилой площади хотели отдать 450 военнослужащим.

В результате в 2003 году строительство приостановилось, а в 2005 году — прекратилось полностью из-за банкротства корпорации УкрАзияБуд, которая выступала генеральным подрядчиком объекта.

В 2014 году недострои передали на баланс Национальной гвардии, а в 2019 году ООО "Жилэкономия" решила, что продолжать строительство экономически нецелесообразно.

Реклама

Днепровские башни. Фото: Wikipedia

Корпус университета театра, кино и телевидения на Львовской площади

Еще в 1973 году было принято решение о строительстве нового учебного корпуса театрального института имени Карпенко-Карого.

Реклама

Строительство нового театрального корпуса должно было стать частью масштабного проекта реконструкции Львовской площади, запланированной еще в начале 1970-х годов.

Корпус начали строить в 1986 году, но уже в начале 1990-х средств не хватило и строительство остановили. Отмечается, что в начале 2000-х Минкульт нашел инвестора, однако работы так и не начались из-за проблем с арендой земельных участков.

Корпус университета театра, кино и телевидения. Фото: Мапа Реновації

Sky Towers

Этот многофункциональный комплекс должен стать самым высоким в Украине и Восточной Европе — 41 этаж и 214 метров.

В 2010 году объект внесли в список обязательных к подготовке к Евро-2012, однако уже в том году на строительстве задержали нелегальных работников стран Центральной Азии.

В 2014 году было построено 20 этажей и окончательно строительство остановилось в 2015 году.

Sky Towers. Фото: Олег Бакунин/Wikimapia

Дарницкий железнодорожный вокзал

В 2004 году начали строить новый Дарницкий железнодорожный вокзал. Проект должен был значительно усилить пассажировместимость вокзала и улучшить инфраструктуру района.

Уже более 15 лет здание расположено рядом с пригородным Дарницким вокзалом в состоянии железобетонных каркасов.

Дарницкий железнодорожный вокзал. Фото: Wikipedia

Ожоговый центр на Троещине

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году решили создать ожоговый центр. В 1990 году стартовало строительство и центр был рассчитан на 160 мест, еще 400 — в хирургическом корпусе и 440 — в терапевтическом. В результате в 1998 году строительство остановилось без консервации.

Здание хотели достроить в 2008-ом, а затем 2011 году, но этого не произошло.

Ожоговый центр на Троещине. Фото: "Информатор"

Дом культуры на Виноградаре

В 1989 году на Виноградаре начали строить большой Дом культуры, но уже в 1992 году строительство остановилось. Официальной причиной называют ошибку в проектировании фундамента.

Дом культуры на Виноградаре. Фото: Семен Широчин/Facebook

Ранее мы писали: