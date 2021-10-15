Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві вантажівка перекинулася на легковик: є постраждалі (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 16:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місці аварії утворилася велика пробка – рух ускладнений
В аварії постраждали обидва водії
В аварії постраждали обидва водії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голосіївському районі Києва вантажівка "МАЗ" перекинувся на легковик. ДТП сталося на перехресті вулиць Сумської і Кайсарова.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

Водій вантажівки, який був навантажений землею, виїжджав на Кайсарова на дуже великій швидкості. B результаті НП постраждали обидва водії.

На місці інциденту працює поліція, а медики надають допомогу постраждалим.

Реклама

Водій вантажівки не впорався з керуванням. Фото: KIEVMAP/Telegram
Водій вантажівки не впорався з керуванням. Фото: KIEVMAP/Telegram

За даними Google-карт через аварію рух по вулиці Кайсарова від проспекту Лобановського утруднено.

На вулиці Кайсарова затор
На вулиці Кайсарова затор / Фото: Google Maps

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти