Відібрало ноги. Поблизу Києва дитину евакуювали гелікоптером просто із стадіона (відео)

У хлопчика з незрозумілих причин відняло ноги. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області дитину довелося евакуювати гелікоптером. У хлопчика з невідомих причин відмовили ноги.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Нещастя сталося в містечку Іванків Вишгородського району. Поліцейські обмежили доступ до стадіону "Промінь", щоб на нього міг сісти гелікоптер.

"Завдяки спільному проєкту аеромедичної евакуації МВС та МОЗ поліцейським гелікоптером авіації МВС до медичного закладу доправили 12-річного хлопчика", – йдеться в повідомленні.

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Неймовірний порятунок на Львівщині

Поліцейський вертоліт доставив тримісячне немовля з Кам'янки-Бузької до лікарні Львова. Це десята евакуація за допомогою авіації на Львівщині.

У немовляти судорожний синдром. Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повітрям доставили дитину до Львівської дитячої лікарні. Там дитині проведуть діагностику і лікування.

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