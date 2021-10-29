Переплутали Uber та GTA: у Києві жорстоко побили таксиста за прохання вдягнути маски

В Києві жорстоко побили таксиста. / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.

Про це повідомляє Telegram-канал Perepichka News.

Подробиці інциденту

За словами самого таксиста, конфлікт стався сьогодні, 29 жовтня, о 6-й ранку. На Хрещатику до таксиста сіли троє хлопців, які були без масок.

"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити" , – розповів водій.

Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні.

У момент бійки проходили люди та проїжджали машини. Але поліцію ніхто не викликав.

Що з водієм

У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.

"Ще раз робитимуть знімок, щоб переконатися, чи потрібна операція" , – розповів водій.

Як пише Telegram-канал, хлопці "переплутали Uber та GTA" .

У Києві побили таксиста. Фото: Perepichka News

Байдужість людей буває фатальним

У Чернігові 2 жовтня натовп підлітків на смерть забив поліцейського. Бійка відбувалася у громадському місці. Спочатку неповнолітні били поліцейського під супермаркетом, а потім затягли до помешкання. На камерах спостереження видно, що у магазині були люди, але ніхто не допоміг зупинити бійку.

Крім того, на місце тричі приїжджали поліцейські. І три рази вони звідти виїжджали, не зупинивши бійку та нікого не затримавши. Наразі патрульні проходять у цій справі як підозрювані – їм обрали запобіжні заходи.

Раніше ми писали: