Перший рівень небезпеки: у Києві — сильний туман

Відимість у столиці — 300-500 метрів/Колаж: "Сьогодні"
У Києві 28 грудня прогнозують сильний туман. У столиці оголосили перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Коли буде туман?
Туман у Києві очікується вночі та вранці 28 грудня. Видимість — 300-500 метрів. Крім того, на дорогах очікується ожеледиці.
Яка буде погода вдень?
28 грудня, у Києві буде хмарна погода, а також варто очікувати сніг.
"У місті хмарна погода, є ймовірність снігу, але не сильний і без хуртовин", – повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У Києві поки що будуть морози. Вночі у місті температура повітря буде від -8 до -10, а вдень -5 градусів.
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