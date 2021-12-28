Перший рівень небезпеки: у Києві — сильний туман

Відимість у столиці — 300-500 метрів/Колаж: "Сьогодні"

У Києві 28 грудня прогнозують сильний туман. У столиці оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Коли буде туман?

Туман у Києві очікується вночі та вранці 28 грудня. Видимість — 300-500 метрів. Крім того, на дорогах очікується ожеледиці.

Яка буде погода вдень?

28 грудня, у Києві буде хмарна погода, а також варто очікувати сніг.

"У місті хмарна погода, є ймовірність снігу, але не сильний і без хуртовин", – повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У Києві поки що будуть морози. Вночі у місті температура повітря буде від -8 до -10, а вдень -5 градусів.

Реклама

Читайте також