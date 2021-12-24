На Київ насуваються снігопади: де зігрітися в негоду – адреси

За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів в столиці очікуються снігопади. Місто підготувалося до погіршення погодних умов та подолання наслідків негоди.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Що варто пам'ятати киянам
- На період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту. Це дає змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори.
- Містян закликають не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському.
- Водіям слід паркувати автомобілі так, щоб не заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати.
Де зігрітися
Пункти обігріву розгоруті в усіх районах столиці.
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Голосіївський район
- вул. Тарасівська, 2. ЖЕД – 105. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00
- вул. Касіяна, 8. ЖЕД – 107. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00
- вул. Академіка Заболотного, 20-А. ЖЕД – 109. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00
Дарницький район
- вул. Анни Ахматової, 2-А. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва"ЖЕД – 201. Режим роботи: цілодобово
- вул. Харківське шосе, 172-Б. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" ЖЕД – 203. Режим роботи: цілодобово
- вул. Євгена Харченка, 47. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" ЖЕД – 207. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 18:00, пт: з 08:00 до 16:45.
- вул. Архітектора Вербицького, 9-І. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:30, пт: з 8:00 до 16:15.
- вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх). Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45.
Деснянський район
- вул. Вікентія Беретті, 18. Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00, цілодобово під час зниження температури.
- вул. Каштанова, 8-Г. ЖЕД – № 308. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00.
- вул. Кіото, 11. ЖЕД – № 301. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00.
Дніпровський район
- вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3. Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00
- вул. Рогозівська, 6. Київська міська клінічна лікарня № 11. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00
- вул. Кибальчича, 13-Б. ЖЕД-409. Режим роботи: цілодобово
Оболонський район
- вул. Йорданська, 7-А. Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці. Режим роботи: цілодобово
- вул. Попова, 1. ОД-505. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00
- вул. Джерельна, 3. ЖЕД-508. Режим роботи: пн-пт: з 8:00 до 17:00
- вул. Озерна, 18-А. Тимчасовий пункт обігріву. На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00
Печерський район
- вул. Басейна, 5-А. ЖЕД "Хрещатик". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 18:00
- б-р Дружби народів, 30/1. ЖЕД "Печерськжитло". Режим роботи: цілодобово
Подільський район
- вул. Світлицького, 35-Б. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району". Режим роботи: цілодобово
- вул. Мостицька, 9. Приміщення травмпункту КНП "КДЦ Подільського району м. Києва". Режим роботи: цілодобово
- вул. Хорива, 36. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.
- вул. Оболонська, 38. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.
- пров. Квітневий, 4. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2 (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"). Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- просп. Гонгадзе, 7-А. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. І. Виговського, 10-В. Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва". Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Бестужева, 32. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу). Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Борисоглібська, 8/13. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Поділ" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00.
- вул. Кирилівська, 115/3. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Куренівка" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Галицька, 13. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Вітряні гори" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Мостицька, 14. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Виноградар" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Виговського, 10-В. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Нивки" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- пров. Бондарський, 19. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома "Куренівка" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00
- вул. Світлицького,24-А. Приміщення філії відділення денного перебування "Виноградар" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 18:00
Святошинський район
- вул. Жмеринська, 22-А. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення). Режим роботи: цілодобово
- вул. Чорнобильська, 9. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення). Режим роботи: з 08:00 до 17:00
- б-р Кольцова, 12. Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва. Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД "Дніпро". Режим роботи: з 08:00 до 17:00
Солом’янський район
- вул. Суздальська, 4/6. Окрема установа Будинок соціального піклування. Прийом на нічліг щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00).
- вул. Вацлава Гавела, 83-А. Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45
- вул. Волинська, 2. Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва. Режим роботи: пн-чт: з 8:00 до 17:00, пт: з 8:00 до 15:45
Шевченківський район
- вул. Сальського Володимира, 33. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00
- вул. Богдана Гаврилишина, 11-А. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: цілодобово.
- вул. Половецька, 14. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва. Режим роботи: пн-пт: з 9:00 до 17:00.
Для кого працюють пункти обігріву
Туди може звернутися будь-хто, кому треба зігрітися. У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
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- Міська влада Києва публікувала основні правила поведінки під час сильних морозів.
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