Перший в Україні по захворюваності та "конвеєр" у крематорії: як Київ переживає епідемію COVID-19

У столиці складна ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 листопада запровадили жорсткий карантин. За останню добу місто на першому місці за новими випадками COVID-19. Сайт "Сьогодні" публікує останні дані.

Дані по Києву

У столиці виявили минулої доби 2002 хворих на коронавірус. 51 людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.

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Усього за період пандемії в Києві 6728 смертей від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 274 тис. 770.

Захворіли минулої доби:

1123 жінки віком від 18 до 100 років,

746 чоловіків віком від 18 до 95 років,

63 дівчинки від 4 місяців до 17 років,

70 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Дані за добу по Києву / Фото: КГГА

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У лікарні столиці госпіталізували 276 хворих на коронавірус та 173 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1437 чоловік. Загалом коронавірус подолали 237 588 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в:

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Деснянському районі – 415,

Дарницькому – 327,

Святошинському районі – 237 випадків.

Вакцинація у столиці

Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини 1 434 083 (48,58%).

Кількість людей, які отримали всі дози, вказані протоколом вакцинації 1 134 285 (38,42%).

Статистика використання вакцин у Києві / Фото: Міністерство фінансів України

Всього вакцинацій 2 568 368 – це загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – в залежності від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

У крематорії черги через померлих від COVID-19

Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що всі вони померли від коронавірусу.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Зазвичай коронавірусних хворих ховають у закритій труні. Представники ритуальних фірм намагаються багато не казати про свою роботу.

"Я б не сказав, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", – повідомив нам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

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