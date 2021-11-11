Перший в Україні по захворюваності та "конвеєр" у крематорії: як Київ переживає епідемію COVID-19

У столиці складна ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві з 1 листопада запровадили жорсткий карантин. За останню добу місто на першому місці за новими випадками COVID-19. Сайт "Сьогодні" публікує останні дані.
Дані по Києву
У столиці виявили минулої доби 2002 хворих на коронавірус. 51 людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.
Усього за період пандемії в Києві 6728 смертей від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 274 тис. 770.
Захворіли минулої доби:
- 1123 жінки віком від 18 до 100 років,
- 746 чоловіків віком від 18 до 95 років,
- 63 дівчинки від 4 місяців до 17 років,
- 70 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
У лікарні столиці госпіталізували 276 хворих на коронавірус та 173 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1437 чоловік. Загалом коронавірус подолали 237 588 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в:
- Деснянському районі – 415,
- Дарницькому – 327,
- Святошинському районі – 237 випадків.
Вакцинація у столиці
Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини 1 434 083 (48,58%).
Кількість людей, які отримали всі дози, вказані протоколом вакцинації 1 134 285 (38,42%).
Всього вакцинацій 2 568 368 – це загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – в залежності від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).
У крематорії черги через померлих від COVID-19
Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що всі вони померли від коронавірусу.
"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.
Зазвичай коронавірусних хворих ховають у закритій труні. Представники ритуальних фірм намагаються багато не казати про свою роботу.
"Я б не сказав, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", – повідомив нам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.
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