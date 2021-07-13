Плавляться мізки? У Києві у вагоні метро купалися в молоці (відео)

Один з пасажирів вже явно не витримав неподобства і штовхнув хлопця ногою – той впав

Молоді люди розлили молоко по всьому вагону. Фото: колаж "Сьогодні"

У вагоні поїзда метро столичні блогери влаштували дивний перформанс. На голову одного з учасників наділи пластиковий ковпак, який схожий на захисний комір для собак. У цю ємність заливали молоко і сипали пластівці. Без повітря людина довго не могла перебувати, тому виливалось все на підлогу вагона, прямо під ноги пасажирів. "Сьогодні" попросили прокоментувати ситуацію керівників підземки.

Хлопці продовжували веселитися. І проводили свій дивний експеримент, коли поїзд проїхав станцію метро "Арсенальна".

Молоді люди лили молоко собі прямо на голову, показуючи, що їм дуже жарко. Все це з кількох камер знімалося на відео.

Лише один літній чоловік зробив зауваження учасникам перформансу, але вони ніяк на це не відреагували. Чоловік вже явно не витримав неподобства і штовхнув одного з хлопців ногою.

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Поки невідомо, чим закінчився цей конфлікт у вагоні метро. Але в Київському метрополітені кажуть, що стосовно даного інциденту вони вже звернулися в поліцію з вимогою посилити роботу з пасажирами, які подібним чином розважаються в підземці.

"Щодо даного випадку ми вже звернулися в поліцію. А всіх пасажирів закликаємо оперативно повідомляти нам про такі інциденти у вагонах. До речі, повідомлень про даний випадок нам не надходило. Для цього люди можуть скористатися кнопкою "машиніст-пасажир", вони є в кожному вагоні. Вже на наступній станції хулігана зустріне співробітник поліції", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Там додають, що забруднений молоком вагон довелося відмивати співробітникам метрополітену, коли він заїхав у депо.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком.