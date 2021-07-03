Знову "морозять" грунт? Над станцією київського метро почали чергове будівництво: що відбувається (фото)

Через будівництво місцеві жителі не можуть скористатися зручним підходом до метро – доводиться обходити вздовж паркану

Станція метро "Осокорки" знову в центрі уваги. Місцеві жителі обурилися будівництвом, яке активізувалося біля станції метро і на транспортній розв'язці по проспекту Бажана. Люди пишуть, що роботи тут ведуться дуже активно.

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Сайт "Сегодня" з'ясовував, що відбувається біля важливого транспортного вузла і чим це може загрожувати пасажирам.

Роботи тут ведуться вже 1,5 роки. Частину території біля шляхопроводу над проспектом Бажана обгородили високим парканом з логотипом "Київметробуду".

Фото: колаж "Сьогодні"

Реконструкція теплотраси?

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Весь цей час місцеві жителі не можуть користуватися підземним переходом, по якому раніше добиралися до станції метро від житлових будинків – він закритий. Люди йдуть до метро вздовж паркану або користуються сходами біля шляхопроводу.

Фото: колаж "Сьогодні"

На інформаційному щиті вказано, що на цій ділянці виконуються роботи по "реконструкції шляхом перекладання тепломережі".

"Дивна реконструкція тепломережі. І дивно, що зараз на будівельному майданчику дуже багато бетономішалок, які заливають там бетон. Все виглядає, як заливка фундаменту під майбутній будинок. Колись над станцією метро "Героїв Дніпра" теж проводилися хитромудрі роботи, які чиновники від КМДА називали "зміцненням грунтів". Це закінчилося будівництвом над станцією метро триповерхового ТЦ. Мабуть, такий же сценарій розігрується і на "Осокорках". І ця "перекладка теплотраси" виявиться черговим нікому не потрібним ТРЦ біля метро, якщо станція від цього будівництва не постраждає ", – розповідає нам місцевий житель Сергій Радченко.

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"З їхнього боку все логічно: роботи Метробуд закінчилися в 1 кварталі цього року. Табличку не прибрали для прикриття чергового ТЦ", – пише киянка Вікторія Ушакова.

"Вивчайте паспорт об'єкта!"

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Відзначимо, на інформаційному щиті вказано, що завершити роботи з перекладання тепломереж повинні в першому кварталі цього року.

Фото: колаж "Сьогодні"

Як відомо, перший квартал давно закінчився, а заливка бетоном фундаментів тут в самому розпалі. До речі, будівельники, які працюють за парканом, спілкуватися навідріз відмовляються і не говорять від якої організації виконують роботи.

Реклама Фото: колаж "Сьогодні"

Ми звернулися за роз'ясненнями по зазначеним на інформаційному щиті телефонами, зокрема до фахівця, який веде авторський нагляд.

"У нас є вся дозвільна документація і є проект, авторський нагляд ведеться. Більше інформація я вам не скажу – це не ваша справа. Є паспорт об'єкта – вивчайте його", – заявив нам Максим Шаповалов, який веде авторський нагляд за будівництвом.

Він відмовився пояснити чому на паспорті об'єкта зазначено, що роботи будуть закінчені в першому кварталі 2021 року, але вони досі ведуться. Також він не зміг пояснити, що за об'єкт будується біля станції метро "Осокорки". Мовляв, вся інформація у замовника робіт.

Фото: колаж "Сьогодні"

Станція не впаде

Що стосується позиції Київського метрополітену, то в підземці підтверджують, що біля станції метро "Осокорки" стоїть паркан "Київметробуду", а роботи проводяться не на землі метрополітену.

"Це не наша територія. І роботи, які проводяться біля станції метро "Осокорки", не мають до нас ніякого відношення. В даному випадку "Київметробуд", як приватна, комерційна компанія, має право в якості підрядника виконувати роботи. Їх співробітники, наприклад, будують колектори для "Київводоканалу", допомагають і іншим підприємствам, наприклад, "Київтеплоенерго". Все що нам відомо – паркан "Київметробуду", але ми до цього не маємо ніякого відношення", – повідомили сайту" Сегодня "в Київському метрополітені.

Фото: колаж "Сьогодні"

У чистому полі

Станція метро "Осокорки" була відкрита 30 грудня 1992 року.

Тип станції – односклепінна, мілкого закладення.

Архітектор – Анатолій Крушинський.

Художники – Олександр Бородай, Олександр Бабак.

Про цю станцію кияни говорили – "Побудована в чистому полі". Для Києва це був безпрецедентний випадок, коли станція метро з'явилася в середині житлового масиву з випередженням його основної забудови. На жаль, за роки все кардинально змінилося, і будують вже над самою станцією.

Фото: колаж "Сьогодні"

Пережила пожежу

"Осокорки" відрізнялися в скромності оформлення. На залізобетонному зводі станції був встановлений матовий світильник у вигляді безперервної світлової лінії, яка стала родзинкою станції. 14 березня 2012 року на станції сталася надзвичайна пригода – від короткого замикання під склепінням загорівся світильник, який був зроблений з пального пластика, і вигорів повністю. Благо від пожежі ніхто з пасажирів не постраждав. Станцію відмивали від кіптяви більше доби, а систему освітлення повністю замінили.

Фото: колаж "Сьогодні"

Фонтани і протяги

Платформу станції прикрашали два великих камені з вбудованими в них невеликими фонтанчиками. На жаль, самі фонтанчики практично ніколи не працювали. В середині 2000-х років їх демонтували.

Фото: колаж "Сьогодні"

Від інших станцій "Осокорки" відрізняються тим, що касові зали незвично розгорнуті виходами в сторону платформ, а підземні переходи, які ведуть до станції, знаходяться між вестибюлями і платформою, і мають великі вікна в сторону станції. Як пояснювали архітектори, така структура станції зроблена спеціально, щоб зменшити протяги в вестибюлях станції.

У 2018 році на станції метро "Осокорки" з'явився масштабний мурал, який три місяці малювали відомі в усьому світі художники. Робота обійшлася більш ніж в 3,6 мільйона гривень, а Київський метрополітен отримав нову підземну художню галерею.

Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що в Києві триває будівництво метро на Виноградар . Сайт "Сегодня" поцікавився, як йде будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.