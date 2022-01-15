Чому у метро Києва погано працює інтернет? Ми дізналися, у чому проблема

Кияни, які регулярно користуються столичною підземкою, скаржаться на погану якість інтернету у вагонах Київського метрополітену. Він з'являється, то зникає. Наприклад, на станції метро "Кловська" інтернет взагалі відсутній.

Сайт "Сьогодні" дізнався, у чому проблема.

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На що нарікають пасажири?

У п'ятницю вранці на станції метро "Кловська" взагалі не було інтернету.

"Помітив, що коли поїзд приїжджає на станцію "Кловська" або від'їжджає від неї, то інтернет взагалі пропадає. Там, мабуть, стоїть якийсь пристрій, який глушить сигнал. Сьогодні вранці у мене на "Кловській" повністю зник інтернет, і таке трапляється там дуже часто", – розповів киянин Василь.

Що кажуть у метро?

У департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА сайту "Сьогодні" запевнили, що збоїв у роботі обладнання не було зафіксовано.

"На цей момент інформація така – все працює", – зазначили у департаменті.

У Київському метрополітені нам повідомили, що їм нічого невідомо стосовно збоїв роботи інтернету у метро.

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Там порадили звернутися по роз'яснення до операторів мобільного зв'язку. Вони разом із містом впроваджували проєкт із запуску інтернету в підземці, встановлювали там своє обладнання, а отже, стежать за його роботою

Що кажуть оператори

У Київському метрополітені всі мобільні оператори працюють на інфраструктурі, яка здебільшого є спільною. Але кожен оператор бачить роботу своєї мережі.

Раніше проблема відсутності інтернету на "Кловській" була непоміченою, а зараз фахівці виявили якусь технічну несправність, яка відображається на користувачах мобільних телефонів як відсутність інтернету. Її обіцяють вивчити вже найближчим часом.

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