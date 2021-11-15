Під Києвом вантажівка в'їхала в Mercedes. Є постраждалий (фото)

Серйозна аварія сталася у Київській області / Фото: Колаж: Сьогодні
На автодорозі Київ-Одеса біля повороту на село Хлєпча сталася масштабна ДТП. Постраждав один із водіїв.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.
52-річний водій вантажного автомобіля MAN зіштовхнувся з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка.
Легковий автомобіль сильно постраждав / Фото: Нацполиция
"Водій автомобіля "Mercedes-Benz" отримав численні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Поліція встановлює причину події / Фото: Нацполиция
Копи встановлюють обставини події.
Нещодавня ДТП із мажором
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
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- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
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