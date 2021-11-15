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Втратив свідомість за кермом: у Києві сталася смертельна ДТП (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 листопада, 00:10
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В автомобілі разом з водієм перебувала пасажирка
Медики, які приїхали на місце ДТП у Києві, констатували смерть водія/Колаж: Сьогодні
Медики, які приїхали на місце ДТП у Києві, констатували смерть водія/Колаж: Сьогодні

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля втратив свідомість під час руху.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі інциденту

Чоловік, який працював в службі Uber, віз пасажирку автомобілем KIA. За словами жінки, водію стало зле й він втратив свідомість за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а згодом в стовб та дерево.

У Києві чоловік втратив свідомість за кермом та потрапив у ДТП/Відео: Telegram/Київ оперативний

Чоловік загинув на місці

Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія. На місці ДТП працюють правоохоронці, які й з'ясовуватимуть всі обставини аварії.

ДТП у Харкові

У Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

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Автомобіль Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль і перекинувся. Інцидент стався неподалік восьмого хлібозаводу.

Загиблих в аварії немає. П'яного водія госпіталізували.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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