Втратив свідомість за кермом: у Києві сталася смертельна ДТП (відео)

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля втратив свідомість під час руху.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі інциденту
Чоловік, який працював в службі Uber, віз пасажирку автомобілем KIA. За словами жінки, водію стало зле й він втратив свідомість за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а згодом в стовб та дерево.
Далі по темі
Чоловік загинув на місці
Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія. На місці ДТП працюють правоохоронці, які й з'ясовуватимуть всі обставини аварії.
ДТП у Харкові
У Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
Автомобіль Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль і перекинувся. Інцидент стався неподалік восьмого хлібозаводу.
Загиблих в аварії немає. П'яного водія госпіталізували.
Читайте також
- На Одещині поліцейський автомобіль перекинувся після ДТП.
- У Київській області сталася страшна ДТП за участю чотирьох автомобілів.