Під Києвом перекинулася маршрутка з людьми – 8 постраждалих (відео)

У Бучацькому районі мікроавтобус не поділив дорогу з легковиком – машини зіткнулися і маршрутка перекинулася на правий борт

Мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з легковиком під Києвом / Фото: dtp.kiev.ua

У Київській області сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, в результаті якої вона перекинулася разом з пасажирами.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

ДТП сталося на Гостомельській трасі в Бучацькому районі після того, як мікроавтобус Mercedes не поділив дорогу з легковиком Hyundai – машини зіткнулися, після чого маршрутка перекинулася на правий борт.

В результаті ДТП постраждали 8 осіб, у одного з них – перелом ноги. Всіх потерпілих госпіталізували до лікарні міста Буча.

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На місці аварії працюють екстрені служби району.

Нагадаємо, минулого місяця в Бучі сталося ДТП за участю двох вантажівок та легковика, де постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.

Крім того, місяць тому страшна аварія трапилася на 32-му км автодороги Київ – Харків – Довжанський – легковий автомобіль в'їхав у відбійник на повороті в аеропорт "Бориспіль".

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