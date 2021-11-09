Попалися: у міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів

Поліція відкрила кримінальні провадження / Фото: Колаж: Сьогодні
8 листопада копи виявили 10 COVID-сертифікатів з ознаками підробки в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє прес-служба столичного аеропорту
"10 чоловік подали підроблені документи про вакцинацію", – йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про фальсифікацію, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Які покарання передбачено?
Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.
Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.
За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.
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