Попалися: у міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів

Поліція відкрила кримінальні провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

8 листопада копи виявили 10 COVID-сертифікатів з ознаками підробки в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба столичного аеропорту

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"10 чоловік подали підроблені документи про вакцинацію", – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про фальсифікацію, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

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Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

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