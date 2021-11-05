Час готується до холодів: у Києві змінюватиметься погода (карта)

Погода в Києві на 6 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 6 листопада, у Києвібуде похмура та холодна погода. Температура повітря починає опускатись.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень максимальна температура повітря становитиме 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, а опадів не повинно бути. Синоптики попереджають про сильний та холодний вітер.
Вночі стовпчики термометрів впадуть до 6 градусів вище нуля. Без опадів.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватисядо природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.