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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві знову негода: синоптики оновили прогноз на завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 18:00
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до 5 градусів тепла
Прогноз погоди у Києві на 3 листопада / Колаж "Сьогодні"
Прогноз погоди у Києві на 3 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 3 листопада, у Києві вдень та вночіможливий дощ, а також сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря підніметься до 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, а дощ йтиметься і вдень, і вночі. Також синоптики обіцяють сильний вітер.

Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди у столиці на 3 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у столиці на 3 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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