У Києві знову негода: синоптики оновили прогноз на завтра (карта)

Завтра, 3 листопада, у Києві вдень та вночіможливий дощ, а також сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, а дощ йтиметься і вдень, і вночі. Також синоптики обіцяють сильний вітер.
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Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів тепла.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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