"Портал у минуле". Ми дізналися, що зараз відбувається на місці провалу у Києві (фото)

Прорив утворився у дворі будинку на вулиці Малій Житомирській, 16/3 / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 грудня, у Києві у дворі будинку утворилася величезна яма. Наразі її обгородили сміттєвими баками.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у департаменті благоустрою КМДА.

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Яму закрили дошками та целофаном. Так само поруч, як огорожу, поставили баки для сміття.

У департаменті благоустрою КМДА додали, що на місце вийде інспектор з благоустрою і місце прориву буде огороджено, як це має бути.

Як виглядає зараз яма в Києві у дворі будинку

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Очевидець повідомив, що велика яма утворилася у дворі будинку на вул. Малої Житомирської, 16/3.

"Здається, це підвал якогось маєтку середини ХІХ ст. І що ж із цим робити?" – написав Бобровський.

У коментарях жителька Києва Олена Мокроусова уточнила, що це підвали садиби на початку XIX століття, будівлі якої – пам'ятники архітектури місцевого значення.

У столиці помітили величезну яму у дворі. Фото: колаж "Сьогодні"

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