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Портал у XIX століття? У Києві провалився асфальт у дворі будинку (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 12:02
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Велика яма утворилася на вул. Малій Житомирській, 16/3
У столиці помітили величезну яму у дворі. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці помітили величезну яму у дворі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у дворі будинку утворилася величезна яма. За словами очевидців, вибоїна веде до підвалів садиби початку XIX століття.

Відповідне фото опублікував Тимур Бобровський на сторінці у Facebook.

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Новий портал?

Очевидець повідомив, що велика яма утворилася у дворі будинку на вул. Малій Житомирській, 16/3.

"Здається, це підвал якогось маєтку середини ХІХ ст. І що ж з цим робити?" – написав Бобровський.

У коментарях мешканка Києва Альона Мокроусова уточнила, що це підвали садиби початку ХІХ століття, будівлі якої – пам'ятники архітектури місцевого значення.

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Велика яма у Києві. Фото: Тимур Бобровський

У Києві виявили на асфальті яму у формі серця

На столичній Троєщині, на бульварі Володимира Висоцького, з'явилася незвичайна яма на асфальті у вигляді сердечка.

"Це так мило, що навіть не так сумно", – пишуть користувачі соціальних мереж.

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У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, щоб залатати яму на проїжджій частині, потрібно знати точну адресу.

"Ймовірно – це прибудинкова територія або міжквартальний проїзд. А вони не на балансі "Київавтодору", – пояснили сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації.

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