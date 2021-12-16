"Портал в прошлое". Мы узнали, что сейчас происходит на месте провала в Киеве (фото)

Прорыв образовался во дворе дома по улице Малой Житомирской, 16/3 / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 16 декабря, в Киеве во дворе дома образовалась огромная яма. Сейчас ее оградили мусорными баками.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в департаменте благоустройства КГГА.
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Яму закрыли досками и целлофаном. Так же рядом, как ограждение, поставили мусорные баки.
В департаменте благоустройства КГГА добавили, что на место выйдет инспектор по благоустройству и место прорыва будет ограждено, как это должно быть.
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Очевидец сообщил, что большая яма образовалась во дворе дома по ул. Малой Житомирской, 16/3.
"Кажется, это подвал какого-нибудь имения середины XIX в. И что же с этим делать?" – написал Бобровский.
В комментариях жительница Киева Алена Мокроусова уточнила, что это подвалы усадьбы начала XIX века, здания которой – памятники архитектуры местного значения.