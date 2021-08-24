Після параду в Києві сходинки біля КМДА облили фарбою (фото, відео)

Комунальники відмили постамент від фарби. Фото: колаж "Сьогодні"
Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990".
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби.
Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій – працівники ДЕУ Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36.
Як святкують парад в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбулося вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася 2014 року:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.
Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на українських захисників.