После парада в Киеве на Крещатике возле КГГА ступеньки облили краской (фото, видео)

Коммунальщики отмыли постамент от краски. Фото: коллаж "Сегодня"
Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990".
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краски.
Правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий – работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Крещатик, 36.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников