Пожежа в будинку тиктокера-мільйонника під Києвом – хто скоїв підпал (відео)

7 жовтня в Ірпені (Київська область) у будинку популярного блогера сталася масштабна пожежа. Поліцейським удалося встановити зловмисників, які підпалили чуже майно.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов у Facebook .

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Відеозапис двох незнайомців, які з пляшками проникають у гаражне приміщення, стрімко у жовтні облетів інтернет. Поліцейським вдалося встановити двох молодих людей з Одеської області, яких підозрюють у нічному підпалі орендованого будинку TikTok-мільйонника та його дружини.

"Ці гастролери 31 та 37 років вже раніше судимі за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю. В ніч пожежі вони на таксі приїхали до Ірпеня, купили на заправці пальне і проникли до садиби потерпілих. Свою провину у підпалі фігуранти визнають, втім переконують, що з масштабом "перестарались" і мали намір пошкодити автомобіль лише жінки", – написав він.

Що сталося

Спочатку загорівся гараж, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я охопило будівлю. На щастя, врятувалась вся родина, а ось майно відновленню не підлягає.

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Сам Роман підозрював, що підпал міг бути пов'язаний із підготовкою до масштабної події, яку він готував у Палаці спорту 13 листопада – конференції про ТікТок.

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