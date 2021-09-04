Пожежа у Костелі святого Миколая: в МВС назвали попередню причину загорання (фото)

Ймовірною причиною стало загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу / Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ України Олександр Ткаченко назвав причини пожежі у Костелі святого Миколая у Києві – полум'я охопило орган.

Про це він написав у Facebook.

"Вона розпочалась під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум’я. На жаль, співробітники закладу культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самотужки. У результаті були втрачені дорогоцінні хвилини", – написав міністр.

Фото: facebook.com/moden.ua

За його словами, рятувальники прибули на місце події вже через 6 хвилин після виклику, проте час вже був втрачений – орган не вдалось врятувати.

"Попереду велика робота з відновлення однієї з архітектурних перлин столиці. Доведеться будувати новий орган. Проте головне, що завдяки швидким і професійним діям рятувальників ніхто не загинув, а конструкція будівлі, за попередніми висновками спеціалістів, не зазнала ушкодження", – написав Монастирський.

Фото: facebook.com/moden.ua

Він зазначив, що наразі поліція розглядає всі можливі версії пожежі. Ймовірною причиною стало загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу, якім було більше 40 років.

"Після вивчення записів із внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи буде зрозуміло, що саме сталося", – повідомив міністр.

Що відомо про пожежу

Ввечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння знаходився між першим і другим поверхами, полум'я швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган.

Храм був побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить в ній богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до розв'язання питання щодо нового місця розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві блискавка вдарила поруч з кафе, пожежа спалахнула миттєво.

Також нагадаємо,в спальному районі Києва згорів будинок.