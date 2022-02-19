Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві похолодає цього тижня – коли буде дощ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські синоптики розповіли, яких змін чекати від погоди у столиці
У столиці похолодає
У столиці похолодає / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві найближчими днями буде теплою. Температура повітря у місті може піднятися до 9 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.

Реклама

Завтра, 20 лютого, синоптики обіцяють вдень +7 градусів, а вночі температура може знизитись до +1 градуса. Опадів не очікується.

21 лютого стовпчики термометрів покажуть близько +9 градусів тепла. Прогнозується мінлива хмарність.

А ось 22 лютого буде невеликий дощ. Температура повітря вдень буде близько +9 градусів, а вночі варто очікувати на +2 градуси.

Реклама

23 лютого очікується мінлива хмарність. Температура у столиці знизиться до -3 градусів вночі, а вдень синоптики обіцяють +2 градуси.

24 лютого температура повітря в Києві вдень буде +1 градус, а вночі похолодає до -5 градусів. Опадів не буде.

А ось 25 лютого у столиці буде сонячно, але температура все ще буде низькою. Вдень синоптики прогнозують +2 градуси, а вночі -4 градуси. Але на опади чекати не варто.

Реклама

У суботу, 26 лютого, очікується мінлива хмарність. Вдень температура у столиці підніметься до +3 градусів, а вночі – до -3.

Скріншот: gismeteo

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Весна на порозі? Синоптики порадували прогнозом на найближчі дні Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 850

захворіло за тиждень в Києві

+15%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти