Заради помсти? У Києві вистрілили з гранатомета до адвокатської контори

Копи вже шукають винуватців / Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі обстрілялибудинок на вулиці Дегтярівській. Ніхто не постраждав, проте поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Хулігани вистрілили у приміщення з РПГ-26.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо

Вночі у будівлі на вулиці Дегтярівській, де на одному з поверхів знаходиться адвокатська контора, пролунав вибух. За попередньою інформацією, постріл був із РПГ-26.

Через вибух були пошкоджені вікна в кабінетах адвокатської контори та фасад приміщення. Постраждалих внаслідок пригоди немає.

Хотіли помститися?

Копи встановлюють причетних до цього злочину. Слідство розглядає кілька версій злочину. Основна – професійна діяльність адвокатів.

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Як покарають хуліганів

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Винуватці можуть втратити свободу до семи років.

У центрі Києва біля будівлі СБУ відкрили стрілянину з автомата

25 січня у центрі Києва сталася перестрілка. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ.

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"Озброєні тітоньки з автоматами напали на активістів громадської організації "Український стяг" ", – повідомляють в Мережі.

У поліції Києва кажуть, що з'ясовують ситуацію та всі обставини стрілянини в центрі Києва. Постраждалих нема, а озброєними були представники охоронної фірми.

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