Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту "герою парковки" в Києві (фото)

У соцмережах помітили зображення чоловіка, який знімав пошкоджене авто – можливо, вандал саме він

Іномарку знівечили невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі подробиці ранкового кошмару, який влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.

У поліції Києва відзначають, що на місце НП виїжджала слідчо-оперативна група.

"Було встановлено, що власник автомобіля не чоловік, а жінка. Вона ж звернулася за допомогою в поліцію. Всю отриману інформацію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Місце НП. Фото: Київ Оперативний / Telegram

Правоохоронці збирають всі матеріали і встановлюватимуть особи хуліганів. Там сумніваються, що коров'яча голова – це якийсь чаклунський атрибут.

Голову корови залишили просто на даху авто. Фото: Київ Оперативний/Telegram

"Жінка, якій належить автомобіль, каже, що раніше у неї ні з ким конфліктів не було. Вона навіть не може припустити, хто б міг так поглумитися над її автомобілем. З салону, до речі, нічого не пропало. Можливо так пожартували підлітки, а голову притягли з якої-небудь бійні. Все це встановлюватимуть слідчі", – додають в поліції Дніпровського району столиці.

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Як швидко вони встановлять всі деталі, поки невідомо. У місці, де був припаркований автомобіль немає камер відеоспостереження, що явно ускладнить розслідування даного інциденту.

Правоохоронці оточили місце події. Фото: AlexZ/Telegram

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