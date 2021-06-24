Куди може завести навігатор? У Києві водій з'їхав з пішохідних сходів і застряг (фото)

Машина бідолахи, якого підвів навігатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
У Києві близько бізнес-центру "Іллінський" сталася НП. Автомобіль не помітив пішохідні сходи і з'їхав униз.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Інцидент стався на вулиці Іллінській, 8.
"Водій елітного автомобіля Форд Мах рухаючись по навігатору, поїхав вниз по сходах: до самого низу з'їхати трохи не вийшло, не вистачило кілька міліметрів кліренсу", – пишуть в Мережі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Раніше ми писали, що в Києві на Хрещатику вантажівка застрягла в арці. Він не міг покинути місце більше години.
Нагадаємо, що під Києвом "швидка" застрягла по дорозі до пацієнта. Це сталося на вулиці Зарічній в смт Володарка.