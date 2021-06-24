Куди може завести навігатор? У Києві водій з'їхав з пішохідних сходів і застряг (фото)

Шофер з'їхав зі сходинок на території бізнес-центру і завис на півдорозі

Машина бідолахи, якого підвів навігатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

У Києві близько бізнес-центру "Іллінський" сталася НП. Автомобіль не помітив пішохідні сходи і з'їхав униз.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Інцидент стався на вулиці Іллінській, 8.

"Водій елітного автомобіля Форд Мах рухаючись по навігатору, поїхав вниз по сходах: до самого низу з'їхати трохи не вийшло, не вистачило кілька міліметрів кліренсу", – пишуть в Мережі.

Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

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Раніше ми писали, що в Києві на Хрещатику вантажівка застрягла в арці. Він не міг покинути місце більше години.

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