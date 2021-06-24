Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Куди може завести навігатор? У Києві водій з'їхав з пішохідних сходів і застряг (фото)

24 червня 2021 18:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Шофер з'їхав зі сходинок на території бізнес-центру і завис на півдорозі

Машина бідолахи, якого підвів навігатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Машина бідолахи, якого підвів навігатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

У Києві близько бізнес-центру "Іллінський" сталася НП. Автомобіль не помітив пішохідні сходи і з'їхав униз.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Інцидент стався на вулиці Іллінській, 8.

"Водій елітного автомобіля Форд Мах рухаючись по навігатору, поїхав вниз по сходах: до самого низу з'їхати трохи не вийшло, не вистачило кілька міліметрів кліренсу", – пишуть в Мережі.

Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Не пропусти!
Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020
Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки
Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Реклама

Раніше ми писали, що в Києві на Хрещатику вантажівка застрягла в арці. Він не міг покинути місце більше години.

Нагадаємо, що під Києвом "швидка" застрягла по дорозі до пацієнта. Це сталося на вулиці Зарічній в смт Володарка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)
Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)Надзвичайні події
У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)
У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)Надзвичайні події
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)Надзвичайні події
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)Надзвичайні події
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефірі
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефіріНадзвичайні події
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти