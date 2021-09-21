Розірвані сидіння і графіті. Стан київських маршруток показали одним кадром (фото)

Жалюгідний стан громадського транспорту помітили в столиці / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні інспектори КМДА почали перевірки в столичних маршрутках і вже виявили купу порушень. Тим часом кияни поділилися з "Сьогодні" фотографіями автобуса з жахливим салоном, який продовжує возити пасажирів.
Транспорт в такому стані ходить по маршруту №187.
"Київ, треш-маршрутка. Вперше таке бачу", – пишуть нам пасажири.
Салон транспорту списаний графіті, потерті всі спинки, розірвані сидіння.
Як перевірятимуть столичні маршрути
Будь-якого перевізника інспектори можуть перевіряти 30 днів поспіль. Після попередження буде записуватися акт і у перевізника є 14 днів на виправлення.
Перевірка буде проводитися на кінцевих маршрутах ("відстої"), щоб не затримувати людей.
При контролі перевірятимуть:
- температуру
- схему маршруту
- розклад
- страховку
- талон про проходження техогляду
А так же санітарний стан і багато чого іншого.
Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.
Також недавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставивши голову корови.