Репетиція параду до Дня Незалежності. Які вулиці Києва перекриють

Репетиція параду до Дня Незалежності відбудеться 18 серпня. Фото: пресслужба НГУ

У зв'язку з репетицією святкового параду до Дня Незалежності сьогодні, 18 серпня, в Києві повністю обмежать рух на частині центральних вулиць. Зокрема, по Хрещатику, Великій Васильківській та Набережно-Хрещатицькій.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", вони будуть перекриті з обіду до півночі. Частково не пускатимуть транспорт ще на десяток вулиць, зокрема, Жилянську, Чорновола та проспект Перемоги.

Наступні репетиції параду запланували на 20 і 22 серпня. У ці дні в столиці будуть діяти аналогічні обмеження.

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Яким буде парад до Дня Незалежності

У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу 4 "коробки":

кінологічний підрозділ зі службовими собаками;

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";

курсанти Національної академії;

зведений оркестр.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Також нагадаємо, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: