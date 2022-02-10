Із "товаром" на 1,5 млн гривень. У Києві на гарячому зловили наркодилера (фото)

У столиці затримали чоловіка за збут "дурі" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві затримали 33-річного чоловіка, котрий займався збутом наркотиків. Зловмисник приймав замовлення через телеграм-бот і доставляв "товар" особисто автомобілем.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва в Facebook.
"У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували злочинну діяльність місцевого жителя та затримали його у порядку ст. 208 КПК України", – йдеться у повідомленні.
Що вилучили:
- близько 300 г амфетаміну,
- 6 марок ЛСД, каннабісу,
- 8 пігулок МДМА,
- метамфетамін,
- подрібнений ЛСД,
- грошові кошти.
Крім того, проведено обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили 1500 пакетів з метадоном, загальною вагою близько 2 кг, 8 пакетів з канабісом, 33 пакети з амфетаміном, солі PVP, таблетки МДМА, приладдя та засоби для фасування, електронні ваги та кошти.
Вартість вилученого становить близько 1,5 млн гривень.
У "Борисполі" спіймали іноземця з валізою наркотиків
Київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Ліріка". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.
34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Ліріка" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.
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